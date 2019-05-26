В Мариуполе из окна второго этажа выпал полуторагодовалый малыш, который находился в комнате с двумя взрослыми, но они на минуту отвлеклись. Об этом сообщается на сайте Центрального отдела полиции.

Уточняется, что ребенок выпал из окна после того, как он облокотился на москитную сетку, а она не выдержала. Малыш находился в комнате с мамой и ее знакомой, которая присматривала за мальчиком. Женщина открыла окно, держа ребенка одной рукой и на мгновение отвернулась. В это время малыш выскользнул из рук и вместе с москитной сеткой выпал из окна. Мальчик получил многочисленные травмы.

В связи со случившимся правоохранители напомнили простые правила, которые спасут жизнь вашему ребенку:

  • уберите мебель от окон;
  • объяснит ребенку, что залезать на подоконник очень опасно. Обязательно растолкуйте, почему;
  • никогда ни на минуту не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытым или незащищенным окном;
  • установите на окна замки или блокираторы;
  • защитите окна решетками (например, вставными);
  • не позволяйте ребенку играть на подоконнике;
  • помните - москитная сетка не удержит ребенка!

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе спасли женщину, которая выпала с балкона 9-го этажа и застряла у соседей.

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