Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Награду ему принес фильм "Дылда".

Вместо Балагова, который после премьеры картины "Дылды" в Каннах уехал в Москву и не успел вернуться на церемонию награждения, приз получил продюсер Александр Роднянский.

"Приз 27-летнему режиссеру - это уникальное достижение", - сказал Роднянский.

Фильм "Дылда" рассказывает о жизни двух молодых женщин, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Александр Роднянский родился в Киеве и окончил факультет кинорежиссуры Киевского института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. В 1998 году стал заслуженный деятелем искусств Украины. С 1983 по 1990 годы работал на киностудии "Киевнаучфильм". Режиссер таких известных фильмов, как "Миссия Рауля Валленберга", "Марш живых", "Прощай, СССР" (фильмы 1, 2).

Продюсер художественных фильмов, среди которых - "1001 рецепт влюбленного повара", "Две луны, три солнца", "Первая любовь", "Восток-Запад", "Левиафан".

Как продюсер был дважды номинирован на премию "Оскар" американской киноакадемии - за фильм режиссера Наны Джорджадзе "1000 и 1 рецепт влюбленного кулинара" в категории "Лучший иностранный фильм"-1996 и за фильм Режиса Варнье "Восток-Запад" в категории "Лучший иностранный фильм" - 2000.

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