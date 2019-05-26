Два человека пострадали в результате столкновения двух мотоциклов и легковушки, которое произошло в Киеве на Набережном шоссе. Об этом пишет "Эспресо".

Уточняется, что на Набережном шоссе в сторону моста Патона не разминулись два мотоциклиста и Skoda Octavia. По словам водителя одного из мотоциклов, Skoda стояла припаркованная на аварийке в крайней правой полосе. В это время по непонятным причинам байкер не заметил легковушку и влетел в заднюю часть авто. От удара его отбросило в другой мотоцикл, поэтому они оба разлетелись в разные стороны.

Фото: espreso.tv

В дорожном происшествии пострадал "невнимательный" мотоциклист и пассажирка другого байка. Обоих с травмами разной степени тяжести забрала скорая. На участке от Подола до моста Патона образовалась огромная пробка.