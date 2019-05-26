Президент США Дональд Трамп разделяет критическое мнение руководства КНДР в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом заявила в эфире NBC пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом пишет ТАСС.

"Я считаю, что Трамп и Ким Чен Ын согласны друг с другом в оценке бывшего вице-президента Джо Байдена", - отметила Сандерс.

"Президент не нуждается в том, чтобы кто-то еще делился с ним оценкой Джо Байдена. Он неоднократно давал такую оценку сам. Президент видел, как он и вся администрация президента Барака Обамы терпели неудачи в течение восьми лет", - пояснила пресс-секретарь Белого дома, возложив в очередной раз на администрацию Обамы ответственность за неудачи в политике по отношению к Ирану и КНДР.

"Мы наложили на Северную Корею более жесткие санкции, чем администрация Обамы. Однако президент Трамп одновременно хочет развивать отношения с Пхеньяном", - резюмировала Сандерс.

Напомним, Трамп в субботу на своей странице в Twitter написал, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР, а также признался, что улыбнулся, когда узнал о критических высказываниях в адрес его политического противника и бывшего вице-президента США Джо Байдена в Пхеньяне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что зарубежные лидеры хотят видеть Байдена на посту президента США.

Также мы писали, что Байден призвал демократов объединиться, чтобы выгнать Трампа из Белого дома.

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