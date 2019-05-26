Стала известна вероятная причина появления трещин на стекле моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве. Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети, в ночь на 26 мая неизвестные обстреляли мост, который был открыт накануне.

"Говорят, хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия... Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять прочность не рекомендуем", - говорится в сообщении.

Версию о стрельбе, судя по всему, поддерживает и мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Открыли пешеходный мост. Вчера и сегодня там были тысячи людей. Все было красиво и хорошо.

Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма.

Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли.

Сказать, что я взволнован и зол - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ.

Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - написал мэр в Инстаграм.

В то же время, по словам "Муниципальной стражи", которая дежурит на мосту и не пускает людей на сомнительное стекло, стекло на одной из обзорных площадок треснуло после того, как группа неизвестных активно прыгала на нем.

Утверждается, что повреждение произошло около двух часов назад.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как Кличко стеклянный мост в Киеве испытывал.

Также мы сообщали, что в центре Киева вандалы разгромили новый стекляный павильон на трамвайной остановке.