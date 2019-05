Американский музыкант отметил, что было неосмотрительно писать в своей книге об отношениях с голливудской актрисой, не согласовав это с ней.

Об этом Moby написал в своем Instagram.

Ричард Мелвилл Холл, более известный как диджей и лидер группы Moby, написал и издал автобиографическую книгу "Then It Fell Apart" ( "Тогда все развалилось"). В книге он, в частности рассказал о своем давнем романе с популярной голливудской актрисой Натали Портман.

Такое откровенное признание вызвало шквал критики в адрес музыканта. Перед публикацией книги он не согласовал с Портман то, что опубликует этот личный общий факт их биографий.

Так, в своем извинении музыкант отметил, что осознал, что критические замечания по этому поводу "очень актуальны".

"Я также полностью осознаю, что с моей стороны было, действительно, неосмотрительно не рассказать о ее включении в книгу заранее, так же, как и не полностью уважать ее реакцию", - написал Moby.

Фото: Instagram.com

Музыкант подчеркнул, что восхищается Натали, ее умом, креативностью и активной позицией по защите прав животных и ненавидит то, что мог нанести ей и ее семье страданий.

"Поэтому я прошу прощения у Натали и все других людей, которых я упомянул в книге Then It Fell Apart, не сказав им заранее. Также я согласен с тем, что, учитывая нашу 14-летнюю разницу в возрасте, я должен был действовать более ответственно и корректно, когда мы впервые встретились с Натали почти 20 лет назад", - написал Moby.

Напомним, что американская актриса Натали Портман в браке с танцором Нью-йоркского театра балета Бенджамином Мильпье. Пара воспитывает двоих детей.

Ранее Натали Портман заявила, что ее домогались на съемках каждого фильма.