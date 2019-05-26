Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Его слова передает "Интерфакс".

"Это не потому, что у нас очень много денег и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается", — отметил предстоятель РПЦ на освящении храма Всех Святых в Страсбурге.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Также мы рассказывали, как патриарх Кирилл обратился с посланиями к предстоятелям поместных православных церквей мира по поводу непризнания УПЦ.