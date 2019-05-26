Стала доступна украиноязычная версия сайта ирландского лоукоста Ryanair, который активно работает на украинском рынке. Об этом на своей странице в соцсети написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык - это не только красиво, но и удобно. Спасибо команде Ryanair!" - написал Владимир Омелян.

Фото: facebook.com

Фото: ryanair.com

Напомним, ирландский лоукост Ryanair увеличивает свое присутствие на украинском рынке. В частности, с 27 октября в его планах увеличить частоту рейсов на линии Киев-Братислава с двух то трех в неделю, а в 28 октября Ryanair увеличит число рейсов на линии Киев-Краков с четырех до пяти в неделю.

Ранее "Страна" писала о том, что лоукостер Ryanair будет летать из Одессы в Польшу и Германию.

Также мы сообщали, что украинский лоукостер SkyUp запускает четыре новых рейса из Запорожья и Харькова.