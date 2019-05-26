В Киеве на день рождения города открыли пешеходный мост между двумя парковыми зонами в историческом центре столицы - Крещатым парком и Владимирской горкой.

Его отличительная особенность - смотровые площадки со стеклянной поверхностью, по которой можно ходить и видеть все, что происходит внизу.

Проект обошелся Киеву в 400 миллионов гривень. И тысячи людей уже протестировали новую городскую достопримечательность.

Не обошлось и без конфузов, главный из которых - стекло оказалось не таким прочным, как заявлялось. Один из стеклянных участков треснул, из-за чего мост пришлось перекрыть для движения.

Впрочем, городские власти утверждают, что это акт вандализма, а не дефект конструкции. Мост, по одной из версий, кто-то обстрелял ночью после открытия. Правда заметили это почему-то лишь вечером следующего дня.

"Страна" собрала всю информацию об этом ЧП и в целом - о киевской новинке.

Как открывали мост

Открыли мост 25 мая - накануне Дня Киева, впрочем, празднование дня рождения столицы уже началось. И в мэрии видимо решили дать киевлянам насладиться мостом оба выходных. Поэтому и открыли мост на день раньше.

На открытие приехали оба брата Кличко. Они вместе протестировали мост, попрыгав на его стеклянной части. Под которой оказалась вода, которая натекла туда после дождя. "Это заменят", - сказал Кличко.

Вода видна на этом фото.

Во время открытия моста на нем образовалась давка. Люди буквально стояли в пробке.

Открыли и закрыли. Как треснул мост

Но вода стала не самой главной проблемой моста. На следующий день в соцсетях появилось фото потрескавшегося стекла на одной из смотровых площадок.

"Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять на прочность не рекомендуем", - опубликовал фотографии паблик dtp.kiev.ua.

На фото видно, что одно из стекол в конструкции моста, через которое по замыслу должно быть видно землю, действительно полностью потрескалось и помутнело.

Как сообщил корреспондент "Страны" с места событий, треснули два стекла по обе стороны нового моста.

По одной из версий, стекло повредили умышленно. "Говорят, хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия", - сообщает паблик.

Впрочем, тут сразу вопрос - стреляли ночью, а обнаружили повреждение уже под вечер. Такого не могло быть, поскольку на мосту с утра уже гуляли тысячи человек - сегодня как раз празднуется День Киева, и центр переполнен людьми.

По второй версии, которую озвучили представители "Муниципальной варты", группа молодых людей слишком активно прыгала по смотровой площадке - видимо, с целью проверить стекло на прочность. Тогда вопросы - к строителям.

К вечеру 26 мая мост частично закрыли для движения, перегородив его красно-белой ленточкой. Перекрыты все участки, где есть стеклопакеты.

Также на ЧП отреагировал мэр Виталий Кличко. Из его слов следует, что он придерживается версии ночных стрелков.

"Друзья! Открыли пешеходный мост. Вчера и сегодня там были тысячи людей. Все было красиво и хорошо.

Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма.

Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли.

Сказать, что я взволнован и зол - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ.

Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - написал мэр в Инстаграм.

На данный момент мост частично перекрыт. Присутствующие на месте представители строителей от комментариев отказываются. А толпы людей ждут, пока им разрешат пройти да и вообще смотрят, чем все это закончится.

Задумали еще при старой власти

Идея создания моста между двумя парковыми зонами существовала уже очень много лет. Новое сооружение должно стать частью обширного туристического маршрута по Киеву.

Он должен проходить от Европейской до Львовской площади, через Пейзажную аллею по лестнице к урочищу Гончары-Кожемяки и памятнику Владимиру Великому.

Еще при старой власти, в 2013 году столичная мэрия провела архитектурный конкурс на лучший проект моста. Тогда первое и второе места заняли бюро из Швейцарии, Испании и Великобритании. Было решено объединить идеи всех трех проектантов.

Но до реализации идеи добрались только через четре года. В феврале 2017 мэр Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве мостового перехода. Осенью 2017 коммунальное предприятие "Инженерний центр" (заказчик строительства) провело тендер на разработку проекта, который выиграло ООО "Проектные системы Лтд".

Стоимость проектных работ возросла с изначально заложенных полутора миллионов гривень до 12 миллионов. А непосредственно строительство началось лишь в конце прошлого года.

Тогда стали известны детали: были запроектированы две смотровые площадки с видами на Подол и левый берег. В местах смотровых площадок обустроены стеклянный пол и подсветка.

Видео: facebook.com/pishovelomist

Длина моста, состоящего из четырех опор, составляет 206 метров, ширина – от 6 метров до 14 в зонах смотровых площадок. Высота моста — 20 метров, самая высокая точка достигает 32 метров.

Сам мост обошелся в 275 млн грн., строительство фонтана, благоустройство части Владимирской горки и прокладка сетей – около 90 млн грн, укрепление склонов 55 млн грн.

Открыть новый мост планировали 26 мая, но сделали это днем раньше.

Претензия ЮНЕСКО

После начала строительства перехода к нему начали возникать претензии.

В феврале в СМИ появилась информация о том, что организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры потребовала от Киева не строить пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки к арке Дружбы народов.

Об этом шла речь в письме Министерства культуры в КГГА.

В письме говорилось, что согласно закону "Об охране культурного наследия", перед началом строительных работ рядом с объектами всемирного наследия, в их буферных зонах и прилегающих территориях необходимо проинформировать Комитет всемирного наследия.

Напомним, что Владимирские холмы, где идет стройка, находятся под охраной ЮНЕСКО. "В письме ЮНЕСКО высказывается обеспокоенность возможными последствиями упомянутых строительных работ для сохранения мировой ценности объекта", - заявила пресс-служба Министерства культуры.

Однако в КГГА заявили, что не получали от организации требований прекратить строительство.

"Я хочу вас заверить: строительные работы по возведению этого моста через Владимирский спуск полностью соответствуют действующему законодательству. Сейчас работы продолжаются и никаких требований от ЮНЕСКО о прекращении работ городская администрация не получала", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он добавил, что работы осуществляются за пределами буферной зоны объекта всемирного наследия Софии Киевской, а границы буферной зоны утверждены приказом Министерства культуры от 2017 года. По словам Кличко, Киевсовет обратился к Экспертному Совету Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест для предоставления экспертных заключений относительно влияния проекта строительства этого моста.

"В заключении говорится о том, что влияние возведения пешеходного моста на физическую сохранность объекта всемирного наследия фактически отсутствует", - заявили у мэра.