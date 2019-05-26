Велосипедно-пешеходный мост от Владимирской горки к Арке Дружбы народов, который только вчера открыл мэр города Виталий Кличко, уже повредился.

Как сообщает портал dtp.kiev.ua в соцсети Facebook, новое стекло покрылось мелкими трещинами.

"Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять на прочность не рекомендуем", - говорится в сообщении.

На фото видно, что одно из стекол в конструкции моста, через которое по замыслу должно быть видно землю, действительно полностью потрескалось и помутнело.

Напомним, что первые посетители моста "Кличко" отметили, что после дождя в середину его конструкции просочилась вода.

Ранее мы сообщали, что ЮНЕСКО выступило против строительства данного пешеходно-велосипедного моста на Владимирском спуске.