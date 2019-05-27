"Бросили гранату или детонатор". Ночью в Павлограде взорвали авто чемпиона мира по кикбоксингу
Павлограде (Днепропетровская область) взорвали автомобиль известного украинского кикбоксера, 24-летнего Рамиля Ахмедова. Об этом сообщает издание павлоград.dp.ua.
Фото: павлоград.dp.ua
Взрыв прогремел около 3:00 26 мая на ул. Центральная. В этот момент самого Ахмедова в автомобиле не было.
Спортсмен сам вызвал на место инцидента правоохранителей.
"Проснулся от взрыва. Соседи видели, как возле машины "крутился" какой-то мужчина. Скорее всего, использовали гранату или детонатор", - сказал Рамиль Ахмедов и добавил, что врагов у него нет, но есть завистники.
Отмечается, что в ближайшее время правоохранительные органы планируют просмотреть видео с камер наблюдения, чтобы вычислить преступника.
Рамиль Ахмедов чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира. Сейчас он работает заместителем директора спортивно-оздоровительного комплекса "Центр".
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