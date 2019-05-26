России рано или поздно придется помириться с Украиной. Такое мнение высказал Чемпион мира по биатлону украинец Дмитрий Пидручный, передает Tribuna.com.

Кроме того, он заявил, что полностью на стороне своей страны.

"Я на стороне Украины. Поддерживаю все решения из-за агрессии. Конечно, от соседа никуда не уйдешь - с ним надо будет дальше жить. Рано или поздно придется с нами помириться. Вопрос - на каких условиях. Хочется, чтобы с возвращением всех аннексированных территорий", - сказал Пидручный.

Биатлонист также отметил, что спорт не может быть вне политики: "Политика влияет на все - на спорт тоже. Сказать, что можно отгородиться от ситуации, невозможно".

Ранее сообщалось, что чемпиона мира Пидручного признали лучшим спортсменом марта в Украине.

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