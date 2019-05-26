В Каменском директор местной школы №19 признала вину учебного заведения в инциденте, который произошел на выпускном в 4-Б классе, когда 10-летнюю девочку из приюта не пустили за праздничный стол.

Об этом сообщила бабушка ребенка Екатерина Панасенко в соцсети.

"Директор школы №19 Сухракова Л.Ф. в Каменском полностью признала вину школы и классного руководителя в случившемся. Она лично, в присутствии журналистов нескольких телеканалов, извинилась передо мной и Лерочкой. Лерочке были возвращены 500 гривен, которые она принесла за день до выпускного, чтобы ей разрешили быть на сладком столе. Как оказалось, классный руководитель Ковтуновская забрала эти деньги у девочки не на сладкий стол, а на тетради, которыми Лерочка пользовалась на протяжении года, что категорически запрещено", - сообщила бабушка.

Также она добавила, что ее внучка после случившегося отказалась идти на последний звонок и заявила, что в эту школу она вообще больше никогда не пойдет.

"Огромное спасибо всем добрым людям, которые откликнулись и привезли Лерочке и другим детям приюта сладости и подарки", - написала в соцсети Екатерина Панасенко.

Фото: facebook.com

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