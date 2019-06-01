Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о результатах совещания Совета, которое прошло в пятницу, 31 мая. Об этом он сообщил в Facebook.

Данилюк отметил, что было решено выплатить задолженность по зарплате работникам государственных шахт. Также на совещании обсудили необходимость введения Кабмином "эффективного механизма оздоровления ситуации в угольной отрасли, "в первую очередь - усиление безопасности шахтеров".

"Также по инициативе президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей", - подчеркнул он.

Кроме того, правительство "как можно быстрее" решит вопрос с функционированием предприятия "Вода Донбасса".

Кроме того, участники совещания "оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, которое должно состояться 1 июля этого года, и целесообразность его отсрочки".

"Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты введения", - добавил секретарь СНБО.

Фото: facebook.com/alex.danylyuk

Напомним, что Зеленский возглавил СНБО и определил его состав.

Также в следующий раз СНБО соберется, чтобы обсудить войну на Донбассе.