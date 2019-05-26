В ночь на 26 июля в Польше загорелся пассажирский автобус, следовавший рейсом Киев-Прага. Об этом пишет издание TVN24.

Авария произошла около часа ночи между Краковом и Катовицами. По неизвестным причинам начался пожар в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людей удалось быстро эвакуировать. В салоне находилось 70 пассажиров.

В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, которые выжег дыру в дорожном покрытии. По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет.

Фото: kontakt24.tvn24.pl

Напомним, что в Италии в овраг упал автобус с российскими туристами. Около 30 пострадавших, погибла гид.

Также рядом с пирамидами в Египте на самодельной бомбе взорвался автобус с туристами.