В Печерском районе Киева уличный грабитель напал на 64-летнего режиссера Александра Балабана и отнял у него рюкзак с крупной суммой денег. Об этом "Страна" узнала из собственных источников в правоохранительных органах.

По данным источника, ограбление произошло в субботу, 26 мая, вечером на улице Шота Руставели в Печерском районе Киева. Александр Балабан около 22:00 уже подходил к своему дому, как вдруг к нему подошел некий мужчина, похожий внешне на кавказца и схватил рукой за рюкзак. Потерпевший пытался удержать свое имущество в руках, но грабитель был моложе и сильнее. Он оттолкнул жертву, силой вырвал рюкзак в котором было около 30 тысяч гривен и убежал в соседние дворы.

Вызванный на место ЧП патруль не смог разыскать злоумышленника по горячим следам.

Полиция завела уголовное дело по статье 186 УК Украины "Грабеж", виновнику в случае поимки грозит до 5 лет тюрьмы.

Потерпевший от грабежа Александр Балабан - театральный педагог, основатель Украинского музыкально-драматического театра-студии классической пьесы, заслуженный артист Украины и писатель, художественный руководитель Независимой театральной творческой мастерской "сИнемАтографЪ". Известен рядом театральных постановок по мотивам творчества классиков художественной литературы.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео ограбления банкира на Полтавщине, которого ударили по затылку и забрали крупную сумму денег.

Также мы сообщали, что посольство США в Украине предупредило своих граждан о грабителях, предлагающих жертвам выпивку.