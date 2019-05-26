В Днепре полицейский автомобиль Prius группа людей забросали яйцами. Об этом передает "Информатор".

Происшествие случилось в субботу, 25 мая на на проспекте Гагарина. Сообщается, что служба охраны приехала к ломбарду, где двое мужчин начали угрожать сотруднику. Их вывели из помещения на улицу, однако тогда мужчины побили машину службы охрана и спровоцировали драку.

Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, однако вскоре патрульные их нашли, надели наручники и пытались доставить в отделение полиции. В этот момент возмущенная толпа начала забрасывать машину правоохранителей яйцами.

Напомним, что в Днепре преступники украли из супермаркета АТБ терминал Приватбанка с деньгами.

Также в Днепре неизвестные подорвали банкомат и заодно разгромили парикмахерскую.