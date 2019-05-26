В Ровно прошел митинг за импичмент президента Владимира Зеленского, во время которого полиция задержала двоих людей. Об этом сообщает издание UA:Рівне.

В полиции отметили, что двое местных жителей - 20-летний парень и 16-летняя девушка - проводили несанкционированный митинг. В руках они держали плакаты с надписями "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски".

Известно, что полиция полиции составила админпротоколы по ст. 185-1 КУоАП (нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций). Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей по ст. 184 КУоАП.

Отмечается, что в полиции подчеркнули, что задержания не было, а с митингующими провели беседу в горотделе. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения.

Президент Зеленский в Facebook прокомментировал задержание людей в Ровно.

"Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - отметил глава государства.

Фото: Facebook

Напомним, что в Ровно бизнесмену на крышу дома забросили гранату.

Также под Ровно молния ударила в дом полицейского. Все сгорело дотла, даже форма.