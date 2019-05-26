В зоне ООС под обстрел боевиков попали жилые дома в Верхнеторецком. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в соцсети.

В сообщении уточняется, что обстрелы продолжались 24 мая с 18:30 по 20:02. Боевики открыли огонь по населенному пункту из станкового противотанкового гранатомета.

В результате разрыва гранаты один дом сгорел полностью. Вследствие разрыва еще одной гранаты была разрушена крыша жилого дома.

По данным украинских военных, пострадавших в результате обстрелов жилых домов нет.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ возле Гнутово.

Также мы сообщали, что на Донбассе в результате обстрелов погиб боец ООС, еще двое ранены.