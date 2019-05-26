На Донбассе под обстрел попали жилые дома в Верхнеторецком
В зоне ООС под обстрел боевиков попали жилые дома в Верхнеторецком. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в соцсети.
В сообщении уточняется, что обстрелы продолжались 24 мая с 18:30 по 20:02. Боевики открыли огонь по населенному пункту из станкового противотанкового гранатомета.
В результате разрыва гранаты один дом сгорел полностью. Вследствие разрыва еще одной гранаты была разрушена крыша жилого дома.
По данным украинских военных, пострадавших в результате обстрелов жилых домов нет.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ возле Гнутово.
Также мы сообщали, что на Донбассе в результате обстрелов погиб боец ООС, еще двое ранены.
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