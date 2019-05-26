В Киеве в воскресенье, 26 мая, рано утром вспыхнул пожар на территории парка Муромец в Деснянском районе столицы. В результате ЧП сгорели деревянные трибуны волейбольной площадки. Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Киеве.

Информация о пожаре поступила в 4:16. На место ЧП сразу же отправили спасателей.

"Было установлено, что горят деревянные трибуны волейбольной площадки площадью 450 кв. м с распространением пламени на металлический вагончик для хранения спортивного инвентаря", - говорится в сообщении.

В 5:07 пожар был локализован, а в 5:47 - ликвидирован. На месте происшествия работало 3 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и пострадавших нет. Причину возникновения пожара выясняют.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

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