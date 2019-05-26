После того, как президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с днем Киева, упомянув, как он приехал покорять столицу в 2003 году, пользователи соцсетей начали активно обсуждать речь гаранта. Особо досталось упоминанию о том, что Киев у Зеленского ассоциируется, в том числе, с шаурмой у метро.

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это и запах цветущих лип и шаурмы возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы..." - говорилось в тексте на странице президента в Facebook.

Одним понравилось упоминание шаурмы, других - возмутило.

"Страна" собрала посты, посвященные Киеву, шаурме и Зеленскому.

"Из-за запаха у метро у столицы особое отношение к приезжим"

"Собственно, из-за запаха возле метро у столицы и особые отношения с теми, кто приехал ее покорять, простите", - написал в Facebook журналист Сергей Щербина.

"Ладно шаурма. Где липы?"

Блогер Алена Яхно встала на защиту шаурмы, отметив, что в городе есть места, где ее превосходно готовят. Больше вопросов у нее возникло к липам.

"Несколько слов в защиту шаурмы. Я уже писала, что у нас это ближневосточное блюдо безбожно дискредитировано подачей и майонезом, который совершенно не уместен. В оригинальном варианте используют нежирный соус. И я знаю несколько точек в Киев, где готовят настоящую. С тонкими ломтиками баранины или телятины. И это очень вкусно! Но ладно с шаурмой. А где он в Киеве липы унюхал?"

"Он сам креативит"

Журналист Соня Кошкина написала, что тексты речей Владимир Зеленский пишет сам, видимо, и про шаурму тоже написал он.

"В интервью кого-то из квартальщиков (не помню кого точно) прочла о специфике работы авторов в коллективе. Как обычно "мозговые штурмы" проходят, сценарии пишутся и тд. Функционирование "внутренней кухни" действительно интересно. Так вот. Отвечая на вопрос о том, какое на него впечатление произвела инаугурационной речь новоизбранного главы государства, квартальщик сказал: Зеленский и Шефир - сами по себе довольно сильные авторы и их двоих хватит, чтоб такую речь написать. Может, не дословно, но смысл точный.

Теперь я не сомневаюсь, что так оно и было. Что фейсбук, что инаугурационная речь - один хрен. Он сам креативит. Лично. И в креативе своём вполне искренен. Запах шаурмы. В Киеве. Ага".

"Шаурма Порошенко vs шаурмы Зеленского"

Журналист Екатерина Рошук предположила, чтобы было, если бы о шаурме написал Петр Порошенко в свою бытность президентом.

"Президент поздравил Киев с Днем рождения и написал, что Киев - это запах шаурмы возле метро. Если бы такое написал президент Порошенко, то народ бы отреагировал: "Барыга конченый! Довел людей! Бедный народ вынужден травиться вонючей шаурмой у метро! На нормальную еду денег нет! Нет, чтобы людям жизнь улучшить, так он ещё и радуется шаурме! Совсем охренел там на своей Банковой! Что за идиоты пиарщики у президента? Ха-ха, жалкая попытка быть ближе к народу! Он бы ещё хот-дог на заправке купил! Ждем фото показушное с шаурмой!"

Когда такое написал президент Зеленский: "Правду же написал! Это так мило! Видно, что парень из народа!"

Это не потому что кто-то плохой или кто-то хороший. Все зависит не от того, что делает президент, а от того как лично вы это хотите трактовать. Вот и все".

"Чувствуете запах шаурмы? Мы в Киеве"

Общественный активист Святослав Батов посоветовал Зеленскому больше гулять городом.

"Живу в столице 6 лет. Крещатик, Майдан, Подол, перепичка, Днепр. А у Зе - шаурма. Может ему иногда из мерседеса выходить надо? Погулять по городу", - написал он.

Журналист Оксана Богданова в сети написала, что шаурма, как тест, по которому можно определить: город рождения, район проживания, наличие автомобиля, известных друзей в Facebook политические взгляды.

"Шаурма, как тест, по которому можно определить:

1) город рождения;

2) район проживания;

2) наличие автомобиля;

3) известных друзей в фб ;

4) политические взгляды".

Журналист Виктор Шлинчак усомнился, что Зеленский написал пост именно о Киеве.

"Я понимаю еще "Киевская перепичка" возле ЦУМа. Но чтобы шаурма - символ Киева? Мы живем точно в одном городе?" - написал он в Facebook.

В комментарии нардеп Сергей Лещенко отметил, что шаурма - один из символов Берлина и ничего страшного не случилось.

Напомним, что Зеленский оригинально поздравил с Днем Киева и вспомнил, как приехал покорять столицу.

Также Зеленский открыл шоу "Лиги смеха". Но его сразу же прогнал Кошевой.