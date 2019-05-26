В районе проведения Операции объединенных сил с начала суток зафиксирована одна вражеская вооруженная провокация, но потерь среди украинских военных нет. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил представитель Минобороны полковник Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

"С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 в районе проведения операции зафиксирована пока одна вооруженная провокация со стороны противника. Под вражеский огонь сегодня утром попадали опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Гнутово. Во время этих обстрелов российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Огонь противник вел по направлению населенного пункта Верхнешироковское", - сказал Мотузяник и добавил, что, по предварительной информации, с начала текущих суток боевых потерь в рядах украинских войск нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил.

По данным представителя МОУ, в течение прошлых суток более чем в три раза уменьшилось количество обстрелов, а также снизилась интенсивность ведения огня российско-оккупационными войсками. Наблюдалось также существенное уменьшение случаев применения противником оружия запрещенных калибров.

"На Луганском направлении вчера не зафиксирован ни один факт нарушения режима перемирия. В то же время все 6 случаев открытия противником огня в сторону украинских военных произошли вчера на Донецком направлении", - сообщил он.

По словам Мотузяника, наиболее горячо было в районе поселка Пески - местные позиции вчера попадали под вражеский обстрел четыре раза, и во всех случаях российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, включая пулеметы крупного калибра. Обстрелы противник осуществлял по направлению населенного пункта Веселое.

"Кроме того, под огонь противника вчера попали опорные пункты объединенных войск вблизи Павлополя, где фиксировались вражеские пулеметные очереди, а также возле населенного пункта Опытное, где российско-оккупационные войска выпустили 2 мины 82-го калибра", - уточнил представитель и добавил, что в отдельных случаях подразделения ООС эффективно подавляли вражескую активность, "применяя при этом исключительно штатные пехотные средства".

Также по данным Мотузяника, вчера в подразделениях ООС боевых потерь не было. По данным разведки, за прошлые сутки ранен один оккупант.

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