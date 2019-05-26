В Киевской области есть три места, где чаще всего совершаются ДТП. Об этом "УНН" сообщили в Укравтодоре.

В ведомстве отметили,что местами концентрации ДТП в области является подъезд к городу Белая Церковь (Н-02), участки на трассе Киев-Вышгород-Десна-Чернигов (Р-69), а также на трассе Киев-Чоп (М -06).

В Укравтодоре подчеркнули, что в 2018 году в ходе выполнения Плана мероприятий по повышению уровня безопасности на автомобильных дорогах государственного значения позволило снять с учета 31 место концентрации ДТП при том, что запланированные были только 17.

В частности, были сделаны: устройство и ремонт барьерного и пешеходного ограждений, установка и замена дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, устройство и ремонт искусственного освещения, светофорных объектов.

Напомним, что в полиции показали, что делать при ДТП с потерпевшим.

Также в Украине решили ввести учет ДТП, а также анализировать их причины.