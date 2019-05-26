Спасатели сообщили, что уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей начал снижаться. На данный момент подтоплений жилых домов нет, сообщает ГосЧС.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 7:00 воскресенья, 26 мая в Ивано-Франковской области оставались подтопленными 22 дворов в г.Калуш и с. Перевозец Калушского района, с.Топоровцы Городенковского района и с.Пнив Надворнянского района.

В Закарпатской области остаются подтопленными 79 подвальных помещения жилых домов, 153 дворов, 492 га сельскохозяйственных угодий, 52 га пастбищ.

В то же время, в воскресенье, 26 мая, уровень воды на р.Тиса в районе г.Чоп Закарпатской области будет удерживаться на уровне 1140-1190 см, с выходом воды на пойму. По состоянию на 12:00 25 мая он был зафиксирован на уровне 1117 см.

Фото: ГосЧС

Напомним, что спасатели предупредили о подъеме уровня рек в Украине.

Также в Украине объявили штормовое предупреждение.