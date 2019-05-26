В России прокомментировали заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву. Об этом сообщает РБК.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РБК слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву.

"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - заявила официальный представитель МИД России.

Напомним, накануне Международный трибунал обязал Россию отпустить украинских моряков, задержанных в конце ноября возле Керченского пролива, а также вернуть украинские военные суда. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года.

Посол Андрей Мельник заявил, что Украина будет требовать от Германии ввести новые "гамбургские" санкции против России, если она откажется выполнять решение суда.

Также мы сообщали, что для рассмотрения иммунитета украинских моряков созовут отдельный арбитраж.