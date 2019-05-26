В Житомирской области из-за сильных дождей и подъема уровня грунтовых вод затопило дворы частных домов и местные дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"В результате интенсивных осадков в виде дождя и подъема уровня грунтовых вод в течение последних суток на территории области зарегистрировано 6 случаев подтопления частных домовладений и автодороги", - сообщили спасатели.

В ведомстве отметили, что в селе Пищов Новоград-Волынского района спасатели откачали около 360 куб. м воды из зданий и приусадебных участков 4 частных домовладений.

Олевский спасатели откачали 860 куб. м воды из частного приусадебного участка в с. Покровское Олевского района и еще 620 куб. м воды из затопленной автодороги вблизи пгт Белокоровичи того же района.

Фото: ГосЧС

Напомним, что спасатели предупредили о подъеме уровня рек в Украине.

Также в Украине объявили штормовое предупреждение.