Мощное землетрясение магнитудой 8 баллов произошло в воскресенье, 27 мая, в северной части Перу, сообщается на сайте Геологической службы США.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 10:41 по киевскому времени. Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба (его население, по данным USGS, составляет 44,3 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 115 км

Данных о жертвах и разрушениях в результате удара стихии на данный момент не поступало.

Фото: earthquake.usgs.gov

Ранее "Страна" писала о том, что в апреле побережья Камчатки и Маврикия встряхнули землетрясения.

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