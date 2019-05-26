Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, находясь в Ираке, предложил арабским странам в регионе Персидского залива подписать пакт о ненападении. Об этом передает DW.

Дипломат отметил, что Тегеран хочет построить сбалансированные отношения со своими соседями в Персидском заливе.

Зариф добавил, что власти Ирана будут решительно защищаться от любой военной или экономической агрессии. Он призвал европейские государства начать делать практические шаги для сохранения ядерной сделки с Ираном, а не ограничиваться только заявлениями.

В свою очередь министр иностранных дел Ирака Мохаммед Али Альхаким заявил, что Багдад хочет стать посредником между Ираном и США и попытаться найти решение для разрешения кризиса между двумя странами, передает агентство AP. Ирак не считает "экономическую блокаду" против Ирана со стороны США верным шагом, подчеркнул Альхаким.

Напомним, что Иран пригрозил США топить корабли "сверхсекретным" оружием.

Также в Иране грозят нанести удар в голову, если США применят авианосцы.