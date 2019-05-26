Украина будет добиваться "гамбургских санкций", если Россия не освободит моряков
Украина будет продвигать идею "гамбургских санкций" против России, если Москва решит не выполнять требование Международного трибунала по морскому праву освободить украинских моряков и судна. Об этом в комментарии агентству "Укринформ" рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", - прокомментировал Мельник вчерашнее решение трибунала.
Посол призвал правительство Германии и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.
"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - пообещал дипломат.
Напомним, в субботу, 25 мая, трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.
Также мы сообщали, что моряки с задержанного в Египте танкера возвращаются в Украину.