Украина будет продвигать идею "гамбургских санкций" против России, если Москва решит не выполнять требование Международного трибунала по морскому праву освободить украинских моряков и судна. Об этом в комментарии агентству "Укринформ" рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", - прокомментировал Мельник вчерашнее решение трибунала.

Посол призвал правительство Германии и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - пообещал дипломат.

Напомним, в субботу, 25 мая, трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Также мы сообщали, что моряки с задержанного в Египте танкера возвращаются в Украину.