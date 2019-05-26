Украинский боксер Василий Ломаченко сразится британцем Люком Кэмпбеллом за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC 31 августа в Лондоне. Об этом сообщает TalkSport.

"Ломаченко будет драться с Кэмпбеллом в конце августа. И мы смогли договориться с промоутером Люка Эдди Херном, который бронирует бои на DAZN", - рас сказал промоутер украинца Боб Арум.

Добавим, что место проведения поединка еще не подтверждено, но в Лондоне это может быть O2 Arena. Если же вариант со столицей не срастется, то бой проведут на стадионе "Кей-Си" в Кингстон-апон-Халле.

Фото: Василий Ломаченко

Ранее "Страна" сообщала, что Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира, Усик на пятом месте.

Также в WBC официально назначили бой Ломаченко и Кэмпбелла за чемпионский титул.