Авторитетное издание Financial Times обнародовало материл, в котором пишет, что олигарх Игорь Коломойский рекомендует украинскому президенту Владимиру Зеленскому не платить МВФ, объявив дефолт. Статья озаглавлена "Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам".

"Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу жесткой экономии Международного валютного фонда или дефолт по внешнему долгу", - цитирует Коломойского FT. Он назван в тексте "спорным сторонником олигарха".

Издание отмечает, что Украине нужны кредиты МВФ, которые находятся в резервном соглашении, для обслуживания внешнего долга, который составляет около 60% валового внутреннего продукта. И что, учитывая, что платежи достигнут максимума в этом и следующем году, Коломойский также предположил, что Украине нечего бояться, если она не выполнит своих обязательств.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины. В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ, хотя и временно... Сколько раз был дефолт Аргентины? И что, они реструктурировали это. Все в порядке", - рассказал олигарх изданию.

По мнению Financial Times, такие комментарии Игоря Коломойского могут вызвать тревогу у западных покровителей Киева, хотя Зеленский ранее заявил, что будет придерживаться условий финансовой помощи Украине в размере 3,9 млрд долларов.

Как добавляют американские журналисты, беспокойство украинцев и западных чиновников по поводу влияния Коломойского на нового президента усилилось после того, как в этом месяце миллиардер вернулся в Киев после двух лет добровольного изгнания, а его бывший личный адвокат был назначен руководителем аппарата Зеленского.

Напомним, что МВФ готов продолжать сотрудничество с новым правительством Украины после его формирования и после выборов. Об этом ранее заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Как сообщала "Страна", Всемирный банк грозит Украине экономическим кризисом, если она разойдется с МВФ.