Моряки с задержанного в Египте в декабре 2018 года танкера "Sea Shark" возвращаются в Украину. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на фонд помощи морякам "Ассоль", по данным которого 5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт в понедельник, 27 мая.

"Поздно вечером 25 мая пришла информация, что оставшаяся часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и направляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой", - сообщили в фонде.

Напомним, судно с грузом нефти с декабря 2018 года удерживалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.

"Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко сообщил, что египетские военные удерживает судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков. По данным капитана танкера, ситуация на борту критическая, а жизнь экипажа - под угрозой. Нестеренко также сообщил, что адмирал египетского флота заявил об ограничении передвижения экипажа судна, у моряков изъяли мобильные телефоны и запретили осуществлять какие-либо звонки.

Ранее "Страна" писала о том, что посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием разъяснить ситуацию с задержанием грузового танкера Sea Shark, на борту которого удерживают 17 украинских моряков.