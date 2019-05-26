В воскресенье, 26 мая, граждане 21 страны Евросоюза голосуют на выборах в Европейский парламент. Об этом сообщает "Европейская правда".

Уточняется, что европейские выборы считают крупнейшими в мире по числу избирателей после Индии: более 420 млн человек в странах ЕС имеют право избирать 751 члена парламента.

Сегодня голосование идет в 21 стране ЕС. Участки открылись в 7:00 и будут работать до 23:00. Избиратели в 7 странах - Нидерландах, Великобритании, Ирландии, Чехии, Латвии, Мальте и Словакии - уже проголосовали в предыдущие дни.

Евродепутатов выбирают по пропорциональной системе, а дальше депутаты от партий различных государств объединяются в партийные группы.

По прогнозам социологических опросов, правый евроскептический фланг парламента может существенно возрасти, а центристские партии уменьшат свое представительство. Правые популисты лидируют в опросах двух из четырех крупнейших стран-членов - Италии и Великобритании, которая выходит из Евросоюза. Также они претендуют на победу во Франции.

Впрочем, неожиданные результаты тоже возможны. Например, в Нидерландах победу прогнозировали популистам, но лидерами, согласно экзит-полу, стали проевропейские партии. В Ирландии, по результатам экзитпола, тоже лидируют проевропейские партии.

Ранее "Страна" писала о том, что начались линные выборы в Европарламент, первыми проголосуют подданые Британии и Нидерландов.

Также мы сообщали, что Lufthansa расписала свои лайнеры, чтобы европейцы пошли на выборы в Европарламент.