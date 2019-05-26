В США арестовали бывшего менеджера легендарного создателя комиксов Marvel Стэна Ли Кийю Морган. Мужчину обвинили в жестоком обращении со своим нанимателем, передает Аssociated Press.

Моргана арестовали в штате Аризона, но вскоре его экстрадируют в Лос-Анджелес, чтобы он предстал перед судом.

По версии следствия, Морган воспользовался преклонным возрастом своего нанимателя, его слабостью и проблемами со зрением и слухом, чтобы установить контроль над ним и его имуществом.

Полиция сообщает, что Морган присвоил более 262 тысяч долларов, заработанных Ли в мае 2018 года на автограф-сессии. Кроме того, он переселил пожилого Стена Ли из его дома на Голливудских холмах в Беверли Хилз, где менеджер мог пользоваться большим влиянием на своего работодателя.

Отметим, что в последние годы жизни Стэн Ли неоднократно страдал от мошенников. В 2018 году он обратился с заявлением в правоохранительные органы Лос-Анджелеса после того, как у него со счета украли 1,4 млн долларов. В декабре 2017 года с его банковского счета пропали 350 тысяч долларов. А в январе того же года сценарист сообщил о краже 850 тысяч долларов.

Также полиция стала расследовать дело о жестоком обращении со Стэном Ли. Адвокат Ли Том Лаллас потребовал, чтобы суд ограничил контакты Стэна Ли с менеджером и персональным помощником Кейи Морганом. Сценарист называл Моргана своим лучшим другом. Однако адвокат утверждал, что менеджер, воспользовавшись тем, что у 95-летнего старика нарушены зрение, слух и память, перевез его из особняка в многоквартирный дом, и запретил пускать туда родственников.

Так, его бывший партнер украл со счетов 300 тысяч долларов и обманом взял у него кровь, которую использовали в качестве чернил для автографов на изданиях "Черной Пантеры" и "Тора". А дочь под влиянием "шарлатанов из Голливуда" тратит десятки тысяч долларов ежемесячно. В числе людей, влияющих на нее, назывался и Морган.

Стен Ли умер 12 ноября 2018 года в возрасте 95 лет.