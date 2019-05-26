В воскресенье, 26 мая, в ряде украинских областей ухудшится погода. В пресс-службе Укргидрометцентре предупредили о наступающей грозе.

Синоптики ожидают, что на Левобережье пройдут грозы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности І степени - желтый.

Отметим, что во время непогоды гражданам обычно советуют держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Фото: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики рассказали, какой будет погода сегодня, 26 мая.

Также 26 мая, на западе Украины будет наблюдаться поднятие уровня воды. В ГосЧС сообщили, что на 0,1 - 0,6 м уровень воды поднимется на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях. Возможно затопление заводей и сельскохозяйственных угодий