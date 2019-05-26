В воскресенье, 26 мая, в столице отмечают День Киева. Городу исполнилось 1537 лет. Для горожан и гостей столицы приготовлены различные торжественные мероприятия.

Например, сегодня пройдет фестиваль Кyiv Art Week (Большая Васильковская, 100), турнир по мини-футболу "Кубок мэра Киева 2019" (парк "Город спорта"), соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park (от улицы Крещатик до бульвара Шевченко), проект "Киевский бал" (Контрактовая площадь), фестиваль "Страна Франкиана" (сквер имени Ивана Франко) и фестиваль архитектуры для детей Archikidz (переулок Лаврский, 7).

Кроме того, в воскресенье состоится фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром" (Певческое поле) Около Арки дружбы народов пройдет Международный турнир по кикбоксингу. На Контрактовой площади состоится концерт "Космическая симфония" группы Space.

С 09:00 около арки Дружбы народов проходит Международный турнир по кикбоксингу.

С 17:00 на Крещатике начнется Lindy hop Swing walk - прогулка в стиле линди хоп.

С 20:00 на Контрактовой "Космическая симфония" группы Space.

Напомним, что центр Киева перекрыли из-за "Пробега под каштанами".

Также Зеленский оригинально поздравил с Днем Киева и вспомнил, как приехал покорять столицу.