72-летний французский пенсионер Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, раскрыл секрет своей хорошей физической формы. Об этом передает РИА "Новости".

"Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все", – сказал путешественник, добавив также, что необходимо заниматься спортом и не обращать внимания на возраст.

Савен отметил, что "возраст – это просто цифры, главное – это состояние ума".



Напомним, свое путешествие Жан-Жак Савин начал 26 декабря 2018 года с острова Эль-Йерро на Канарских островах. 72-летний мужчина пересек Атлантический океан за 122 дня. Савен дрейфовал в бочке 3 м длиной и 2 м диаметром из эпоксидной многослойной фанеры.

Напомним, что Супрун открыла украинцам универсальный секрет долголетия в коротком видео.

Также американские ученые обнаружили ген долголетия .