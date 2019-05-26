72-летний француз, пересекший океан в бочке, раскрыл секрет здоровья
72-летний французский пенсионер Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, раскрыл секрет своей хорошей физической формы. Об этом передает РИА "Новости".
"Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все", – сказал путешественник, добавив также, что необходимо заниматься спортом и не обращать внимания на возраст.
Савен отметил, что "возраст – это просто цифры, главное – это состояние ума".
Напомним, свое путешествие Жан-Жак Савин начал 26 декабря 2018 года с острова Эль-Йерро на Канарских островах. 72-летний мужчина пересек Атлантический океан за 122 дня. Савен дрейфовал в бочке 3 м длиной и 2 м диаметром из эпоксидной многослойной фанеры.
Напомним, что Супрун открыла украинцам универсальный секрет долголетия в коротком видео.
Также американские ученые обнаружили ген долголетия .