В воскресенье, 26 мая, на западе Украины будет наблюдаться поднятие уровня воды. Об этом предупреждает пресс-служба ГосЧС.

Сообщается, что на 0,1 - 0,6 м уровень воды поднимется на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях. Возможно затопление заводей и сельскохозяйственных угодий. В Сокальском районе Львовской области вода может подтопить приречные населенные пункты.

На реках бассейна Припяти уровень воды может подняться на 0,2 - 0,8 м с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений. В ряде сел Волынской и Ровенской области возможно затопление дорог местного значения.

Кроме того, подъем уровня воды ожидается на р. Тиса возле Чопа. Прогнозируется подъем воды на 1140-1190 см с удержанием воды в поймах.

Напомним, что на Закарпатье ищут пятиклассника, которого смыло в реку на перемене.

Также на Прикарпатье грузовой автомобиль с туристами рухнул в реку, трое погибших.