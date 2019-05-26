Глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск стал стал самым высокооплачиваемым руководителем компании за 2018 год. Рейтинг опубликовала газета The New York Times.

Доход Маска в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $2,284 млрд. Зарплата бизнесмена из этой суммы составила только $55 тыс., остальная часть суммы — опционы на акции компании. При этом средняя заработная плата сотрудников компании — $55,1 тыс. По этому показателю Tesla занимает 138 место рейтинга.

Топ-10 самых высокооплачиваемых глав компаний США:

  • Гендиректор Tesla Илон Маск, $2,284 млрд (против $0,050 млн в 2017 году);
  • Президент и CEO Discovery Inc. Дэвид Заслав, $129 млн (против $42 млн);
  • CEO Palo Alto Networks Найкш Арора, $125 млн (данные не указаны);
  • Член совета директоров Oracle Майкл Херд, $108 млн ($41 млн);
  • Гендиректор Oracle Сафра Кац, $108 млн ($41 млн);
  • Гендиректор T-Mobile US Джон Леджер, $67 млн ($24 млн);
  • Президент и CEO The Walt Disney Роберт Айгер, $66 млн ($36 млн);
  • Президент и гендиректор PTC Джеймс Хеппельманн, $50 млн ($11 млн);
  • Президент Este Lauder Фабрицио Фрида, $48 млн ($18 млн);
  • СEO J2 Global Вивек Шах, $45 млн (данные не указаны).

Также названы компании, где у сотрудников самый большой доход:

  • Celgene — $263 тыс.;
  • Vertex Pharmaceuticals — $232 тыс.;
  • Facebook — $228 тыс.;
  • Palo Alto Networks — $223 тыс.;
  • Alexion Pharmaceuticals — $223 тыс.;
  • Netflix — $202 тыс;
  • Phillips 66 — $196 тыс.;
  • Servicenow — $192 тыс.;
  • United Therapeutics — $189 тыс.;
  • Anadarko Petroleum — $183 тыс.

Напомним, что компания Илона Маска SpaceX подала секретный иск против правительства США.

Также Маск объявил, что уже строит два корабля Starship для полетов на Марс.

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