Глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск стал стал самым высокооплачиваемым руководителем компании за 2018 год. Рейтинг опубликовала газета The New York Times.

Доход Маска в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $2,284 млрд. Зарплата бизнесмена из этой суммы составила только $55 тыс., остальная часть суммы — опционы на акции компании. При этом средняя заработная плата сотрудников компании — $55,1 тыс. По этому показателю Tesla занимает 138 место рейтинга.

Топ-10 самых высокооплачиваемых глав компаний США:

Гендиректор Tesla Илон Маск, $2,284 млрд (против $0,050 млн в 2017 году);

Президент и CEO Discovery Inc. Дэвид Заслав, $129 млн (против $42 млн);

CEO Palo Alto Networks Найкш Арора, $125 млн (данные не указаны);

Член совета директоров Oracle Майкл Херд, $108 млн ($41 млн);

Гендиректор Oracle Сафра Кац, $108 млн ($41 млн);

Гендиректор T-Mobile US Джон Леджер, $67 млн ($24 млн);

Президент и CEO The Walt Disney Роберт Айгер, $66 млн ($36 млн);

Президент и гендиректор PTC Джеймс Хеппельманн, $50 млн ($11 млн);

Президент Este Lauder Фабрицио Фрида, $48 млн ($18 млн);

СEO J2 Global Вивек Шах, $45 млн (данные не указаны).

Также названы компании, где у сотрудников самый большой доход:

Celgene — $263 тыс.;

Vertex Pharmaceuticals — $232 тыс.;

Facebook — $228 тыс.;

Palo Alto Networks — $223 тыс.;

Alexion Pharmaceuticals — $223 тыс.;

Netflix — $202 тыс;

Phillips 66 — $196 тыс.;

Servicenow — $192 тыс.;

United Therapeutics — $189 тыс.;

Anadarko Petroleum — $183 тыс.

Напомним, что компания Илона Маска SpaceX подала секретный иск против правительства США.

Также Маск объявил, что уже строит два корабля Starship для полетов на Марс.