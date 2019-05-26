Президент Украины Владимир Зеленский поздравил столицу и ее жителей с Днем Киева. Слова поздравления он написал в Facebook.

"Я переехал в Киев в 2003 году. По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен миг, чтобы влюбиться в этот город. И миг, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что у Киева есть несколько черт, которые делают его уникальным - это и запах цветущих лип и шаурмы возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Также Киев имеет особенный вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и свои застройки-"недорозумение".

"Да, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым. Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим. В этом городе, нашлось место на карте для нашего Квартала 95.

В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя! Kyiv, I love you!" - отметил президент.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, что центр Киева перекрыли из-за "Пробега под каштанами".

Ранее "Страна" сообщала, куда пойти на день Киева, которому исполняется 1537 лет. Программа мероприятий.