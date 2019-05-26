В Броварах на праздновании окончания школы в местном озере утонул 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что четверо подростков отдыхали на берегу озера, распивая алкоголь. 9-классник сказал, что пойдет в лес прогуляться и исчез. На его поиски отправились спасатели с собаками.

К розыску пропавшего подключился весь личный состав Броварского отдела полиции, участковые офицеры полиции, национальная гвардия, ювенальная превенция, общественные формирования и кинологи. Парня искали почти сутки. Тело водолазы нашли в озере. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, что в Киеве на Оболони утонул 15-летний подросток, который заплыл на середину озера "на слабо".

Также в Киеве под мостом рыбак нашел утопленника.