В воскресенье, 26 мая, в Литве стартовал второй тур выборов президента. За пост главы государства поборются экс-министр финансов Ингрида Шимоните и политик Гитанас Науседа, передает DW.

Первый тур прошел 12 мая. Результаты показали, что кандидатов разделяло чуть меньше процента. Шимоните является кандидатом от консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", и набрала 31,31% голосов. За бывшего советника президента литовского SEB banka, о поддержке которого заявил "Союз крестьян и" зеленых "Литвы", проголосовали 30,94% избирателей.

Отмечается, что сторонники Шимоните - это преимущественно жители больших городов, с хорошим образованием и высоким уровнем доходов. Электорат Гитанас Науседа "рассредоточен" - экономиста поддерживают представители различных слоев общества, как из крупных городов, так и из сельских регионов.

Всего за пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. Глава государства избирается на пять лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

Напомним, что премьер Литвы Сквернялис признал свое поражение на выборах президента.

Также в Литве завершилось голосование на седьмых за годы независимости выборах президента.