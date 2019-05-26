В воскресенье, 26 мая, в Киеве из-за пробега на Майдане Независимости перекрыли центр города. Спортивный праздник приурочен ко Дню Киева, передает "Информатор".

Первые забеги начались в 9:00, в которых приняли участие дети до 14 месяцев. Первый же взрослый забег стартует только в 10:00.

Уже сейчас перекрыты улицы, по которым пройдут забеги. А это помимо Майдан Независимости и Крещатика еще и улица Большая Васильковская, улица Физкультуры, улица Эспланадная и улица Бассейная, а также площадь Льва Толстого и НСК "Олимпийский".

Благотворительный пробег на дистанцию в пять километров стартует в 11:00. Собранные в этом году средства организаторы направят на приобретение оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии, Институту глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова, Фонду "Happy Paw" на приобретение необходимого в приют для животных.

Помимо же традиционных категорий и дистанций в этом году состоится еще два необычных забега — "Пробег с собакой" и "Пробег вслепую" (забег для людей с проблемами зрения).

Напомним, что в воскресенье, 26 мая, в Киеве перекроют улицы из-за "Пробега под каштанами".

Также евробляхеры перекрыли центр Львова.