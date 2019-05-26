В Иране пригрозили применить "сверхсекретное" оружие, которое способно потопить американские военные корабли. Об этом передает агенство "Синьхуа".

С таким заявлением выступил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мортез Корбани. По его словам, Иран якобы обладает двумя новыми сверхсекретными видами оружия и может использовать их, чтобы топить военные корабли США.

"В случае малейшего необдуманного действия противника в водах Персидского залива они узнают, что мы с ними сделаем", - сообщил иранский военный.

Таким образом, он попытался предостеречь США, подчеркнув, что американцам не следует направлять свои военные корабли в регион.

Напомним, что ранее Трамп подтвердил отправку солдат на Ближний Восток для противостояния Ирану.

Также в Иране грозят нанести удар в голову, если США применят авианосцы.

Кроме того, Трамп ввел новые санкции против Ирана.