Иран пригрозил США топить корабли "сверхсекретным" оружием
В Иране пригрозили применить "сверхсекретное" оружие, которое способно потопить американские военные корабли. Об этом передает агенство "Синьхуа".
С таким заявлением выступил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мортез Корбани. По его словам, Иран якобы обладает двумя новыми сверхсекретными видами оружия и может использовать их, чтобы топить военные корабли США.
"В случае малейшего необдуманного действия противника в водах Персидского залива они узнают, что мы с ними сделаем", - сообщил иранский военный.
Таким образом, он попытался предостеречь США, подчеркнув, что американцам не следует направлять свои военные корабли в регион.
Напомним, что ранее Трамп подтвердил отправку солдат на Ближний Восток для противостояния Ирану.
Также в Иране грозят нанести удар в голову, если США применят авианосцы.
Кроме того, Трамп ввел новые санкции против Ирана.