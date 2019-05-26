В Чехии украинцы составили более двух трети нелегалов, высланных из страны в 2018 году. Об этом говорится в отчете МВД Чехии, передает Vinegret.cz.

"В прошлом году полиция по делам иностранцев Чехии задержала 4992 нелегальных мигрантов, что на 254 человек больше по сравнению с 2017 годом", - передают чешски правоохранители.

Отмечается, что подавляющее большинство этих иностранцев (4653) въехали в страну законно, и уже потом по разным причинам нарушали установленные сроки пребывания. Среди задержанных нелегалов преобладали украинцы - 1470 человек. Далее следуют граждане Молдовы (567), Вьетнама (312), России (273) и Узбекистана (157).

В МВД добавили, что в связи с нелегальным трудоустройством прошлого года из страны были высланы 3495 иностранцев (+384 по сравнению с 2017 г.). В целом полиция депортировала 5713 мигрантов. Больше всего среди них граждан Украины - 3889 лиц (составляет более 2/3), а также Молдовы - 900.

Отмечается, что молдаване чаще других работали без каких-либо документов, тогда как украинцы - в основном с польскими рабочими визами.

Напомним, что обладателями 70% разрешений на работу в Польше стали украинские заробитчане.

Также каждая пятая компания в Польше работает с украинскими заробитчанами.