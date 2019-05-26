В Испании на финальной игре Кубка страны "Валенсия" сенсационного обыграла "Барселону" со счетом 2:1. Об этом сообщает "Футбол".

"Летучие мыши" забили первый гол на 21-й минуте встречи. Нападающий клуба Кевин Гамейро сильным ударом вывел номинальных гостей вперед. И уже на 33-й минуте "Валенсия" удвоила счет. Родриго Морено забил эффектный гол в ворота соперника.

Во втором тайме "Барселона" усилила давление на соперника. На 56-й минуте удар Лионеля Месси приняла на себя штанга ворот "оранжевых". Аргентинцу удалось реализовать момент лишь на 73-й минуте, забив единственный гол "Барселоны".

Отметим, что это 8-й Кубок Испании для "Валенсии". В последний раз они побеждали в турнире в сезоне 2007/08.

Фото: Футбол

Напомним, что Месси рассказал, почему Барселона разгромно проиграла Ливерпулю в Лиге чемпионов.

Также в сети появились фото домашней формы Барселоны на следующей сезон.