В воскресенье, 26 мая, в Украине ожидается теплая и солнечная погода, но в регионах пройдут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на востоке страны пройдут ливни с грозами. Температура воздуха ночью составит +12 +14, днем ожидается от +21 до +23.

В южных областях будет сухо, небольшая гроза пройдет только в Херсонской области. Ночью в регионе +13 +16, днем воздух прогреется до +23 +26.

Северные регионы также обойдет стороной гроза. Ночью температура воздуха будет колебаться от +12 до +14, днем будет тепло, +22 +24.

Дожди с грозами накроют западные области, местами возможен град. Ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +12, днем потеплеет до +21 +25.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночью от +12 до +14, днем столбики термометров покажут +22 +24.

В Киеве 26 мая будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью +12 +14, днем ожидается +22 +24.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Киеве на День города дождей не ожидается. Карта погоды в Украине на 26 мая.

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