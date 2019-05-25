В субботу, 25 мая, возле Мелитополя пронесся огромный смерч. Бушующую стихию в Запорожской области заснял пользователь Instagram.

Природное явление можно было наблюдать за Мелитополем в поле. Смерч запечатлели с района ул. Белякова. Отметим, что информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Напомним, что на западной Украине, в частности, на Буковине и Прикарпатье в результате непогоды повреждены сотни домов. Также в селах Каменка, Купка, Сучевены Глыбоцкого района Черновицкой области 20 мая пронесся смерч.

Ранее синоптик объяснила приход смерчей и града в три области Украины.