В субботу, 25 мая, сборная Канады одолела соперников из Чехии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Канадцы победили чехов со счетом 5:1.

Первый год на шестой минуте забили канадцы. Форвард Марк Стоун поразил ворота соперника. Во втором периоде сборная Канады увеличила разрыв в счете, забросив две шайбы. Голами отметились Дарнелл Нурс и Пьер-Люк Дюбуа.

В начале третьего периода Дюбуа оформил дубль. Кайл Туррис на 47-й минуте забросил четвертую шайбу. За семь минут до финальной сирены Тома Шабо сделал счет 5:0. Единственную шайбу за чехов провел Томаш Загорна.

Ранее 25 мая сборная России уступила команде Финляндии со счетом 0:1. Матч между Канадой и Финляндией пройдет 26 мая. Североамериканская сборная в последний раз становилась победительницей турнира в 2016 году.