В субботу, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт "Лиги смеха" в МЦКИ "Октябрьский дворец". Во время шоу глава государства вышел на сцену.

Зеленский вышел к зрителям, когда на сцене исполняли песню. Он поздоровался с публикой и сказал "Добрый вечер. Больше слов у меня нет". На сцене сразу появился артист "Квартал 95" Евгений Кошевой, который заменил Зеленского-ведущего в "Лиге смеха" и отобрал у президента микрофон (о том, что он заменит нынешнего президента, сообщалось и ранее). Зеленский притворно возмутился, но пошел смотреть концерт в зал.

УП уточняет, что президент с женой Еленой сидели в шестом ряду. Также Первая леди присутствовала на концерте "Лиги смеха", в своем Instagram она разместила фото с концерта.

Напомним, что сегодня президент Зеленский вместе с Первой леди приняли участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации под Киевом.

Ранее сообщалось, что Зеленский принял участие в номере первого "Квартала 95" без Зеленского.